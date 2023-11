Dany Cabras vola a Sanremo, condurrà il Primafestival: il video divertente

L’influencer sardo Dany Cabras al Primafestival.

Il simpatico influencer sardo Dany Cabras condurrà il Primafestival. Amadeus oggi ha annunciato i conduttori del programma che andrà in onda su RaiUno per lanciare ogni serata della kermesse sanremese.

Tra i nomi c’è appunto Daniele Cabras, che vanta più di 1 milione di followers ed è molto amato in Sardegna. Oltre a Cabras, ci saranno anche le famose cantanti Paola e Chiara, così come il popolare tiktoker Mattia Stanga. Amadeus ha espresso la sua soddisfazione per la presenza di questi quattro nomi e ha sottolineato l’importanza di PrimaFestival. L’appuntamento è fissato dal 3 al 10 febbraio 2024, alle 20.30 su Rai 1.

Il video divertente del tiktoker.

Il Tiktoker, per condividere la notizia, ha postato un video divertente. Il figlio, interpretato sempre da Dany Cabras, così come interpreta anche i suoi genitori, passa la mamma al telefono ad Amadeus e lei le risponde: “ma non sarà qualche call center?”. Il finale ha scatenato l’ironia dei social ed è diventato virale.

