Donate tute e guanti alla Protezione civile.

Proseguono le azioni solidali degli imprenditori di Olbia, nella giornata di ieri, 25 marzo, Giancarlo Ena, titolare della Sea House Costruzioni ha donato all’associazione di Protezione civile Volontari Capo Ceraso vari dispositivi di protezione individuale.

Le tute e i guanti donati da Ena serviranno all’associazione per poter operare in sicurezza in tutti i servizi in cui i volontari sono impegnati quotidianamente per contrastare il coronavirus. Una manna dal cielo in un momento in cui questi dispositivi sono praticamente introvabili.

(Visited 1.087 times, 1.090 visits today)