Ennesima discarica abusiva a Olbia.

Ancora episodi di degrado segnalati da cittadini e commercianti in alcune traverse di via Aldo Moro a Olbia. Ignoti, infatti, si sono liberati di alcuni sacchi dell’immondizia e non solo, addossandoli a un muro in via Luigi Poletti.

Negli ultimi mesi, vicino ai contenitori per la raccolta dei rifiuti, vengono abbandonati, rifiuti di ogni genere. “Faccio segnalazioni in continuazione al Comune e alla De Vizia – racconta un residente – Viene ritirato il tutto ma poi il giorno dopo siamo punto a capo”.

Si tratta di ignoti senza scrupoli che non hanno alcun rispetto per l’ambiente, per le abitazioni altrui e per le attività commerciali che ogni mattina aprono le serrande della propria attività davanti a sacchi pieni di rifiuti di ogni genere maleodoranti.

