Divieto di utilizzo dell’acqua per usi alimentari: le zone coinvolte a Olbia

Emessa nuova ordinanza n.96.

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, oggi 13 novembre, il sindaco Settimo Nizzi ha emanato in via precauzionale un’ordinanza di divieto di uso potabile dell’acqua erogata nella zona dell’Isola Bianca a scopo alimentare. L’acqua prelevata non è idonea come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale, mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.

(Visited 257 times, 257 visits today)