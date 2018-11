La comunicazione della società.

La Società Olbia Calcio rende noto che Michele Filippi è stato sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra.

Al tecnico vanno i ringraziamenti per la competenza, la passione e la professionalità con le quali ha portato avanti il proprio lavoro in questi anni, unitamente all’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.

