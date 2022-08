Addio a Domenico D’Angelo, aveva reso grande Porto Rotondo

Addio a Domenico D’Angelo.

Aveva reso grande il Consorzio di Porto Rotondo, grazie alla sua competenza e l’amore verso il borgo. La scomparsa di Domenico D’Angelo, conosciuto come Mimmo, ha lasciato profondo dolore nella località turistica di Olbia.

Grazie alla sua lungimiranza è stato per anni a capo del Consorzio come presidente. Considerato da tutti come un uomo competente, tenace e risoluto. Domenico lascia un ricordo indelebile nella comunità che ha vissuto negli anni d’oro. A Porto Rotondo è stato anche consigliere dello Yacht Club e della Fondazione Portorotondo, di cui è stato vice Presidente e socio fondatore insieme al Conte Luigi Donà dalle Rose. Nel borgo istituì anche la Fondazione D’Angelo, dove scommetteva sui giovani professionisti talenti GEA, la società di cui era socio co-fondatore.