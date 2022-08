Gira nudo al parco di Olbia e si tocca le parti intime davanti a tutti

E’ successo questo pomeriggio a Olbia.

“Un uomo gira con le parti intime nude e si masturba davanti a tutti al parco Fausto Noce”. E’ il racconto di alcuni passanti, che increduli si sono trovati davanti alla scena, questo pomeriggio, a Olbia. E intanto sui social girano i post con le foto del soggetto.

Le immagini, che stanno girando in rete, non mostrano l’uomo mentre compie l’atto, ma servono a mettere in guardia i frequentatori del parco della presenza del presunto maniaco. “Questa persona era fino a poco fa al parco Fausto Noce a molestare, mostrando il pene e masturbandosi. Per favore, se lo vedete in giro state lontane e chiamate qualcuno”, recita l’avviso.