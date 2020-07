L’arresto da parte dei carabinieri di Olbia.

Non si ferma la lotta alla diffusione degli stupefacenti nel territorio di competenza del Reparto Territoriale, che vede Olbia quale centro di smercio nodale per tutta la Gallura. I carabinieri della Stazione di Olbia Centro, durante un servizio di osservazione, hanno notato un effervescente andirivieni proveniente da una casa in via Barcellona.

La perquisizione domiciliare ha fatto in modo di rinvenire 26 piante di marijuana, 225 grammi di sostanza da taglio, 50 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, 82 bustine per il confezionamento, 3 bilancini di precisionee e 1.950 euro in contanti, provento dell’attività illecita, il tutto di proprietà di un disoccupato 49enne di Olbia, già gravato di numerosi precedenti specifici. L’uomo è stato arrestato e ristretto in camera di sicurezza in attesa della direttissima di domani, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tempio Pausania.

(Visited 357 times, 398 visits today)