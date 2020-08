L’intervento del sindaco di Olbia Nizzi.

Il sindaco Settimo Nizzi interviene a proposito dei due esemplari di american staffordshire terrier (AmStaff) trovati impiccati la scorsa settimana ad una recinzione nella zona di Olbiamare.

“La vicenda ha colpito profondamente tutti noi, non siamo intervenuti prima per evitare di inficiare le indagini che sono scattate immediatamente dopo il ritrovamento dei due poveri animali. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Gli agenti della Ages Olbia e stanno facendo tutto quanto possibile per assicurare l’autore o gli autori di questi gesti assurdi e vili alla giustizia”.

“Non possiamo ipotizzare responsabilità fino a quanto le indagini non saranno concluse, ma ribadiamo con forza che azioni di tale efferata violenza come queste non appartengono alla nostra comunità, da sempre sensibile e attiva rispetto alle cause che riguardano gli animali e la natura in genere. Condanniamo questi orrendi atti che non possono che essere stati eseguiti da belve”.

