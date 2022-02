Le dichiarazioni di Anpav.

“Esprimiamo apprezzamento per l’emendamento a prima firma della Presidente della commissione lavoro della Camera Romina Mura, al decreto milleproroghe che deve essere convertito in legge entro il 23 febbraio prossimo”. Lo ha dichiarato Marco Bardini del sindacato Anpav Sardegna, sull’emendamento per altri 12 mesi di cassa integrazione ai lavoratori Air Italy.

“L’auspicio è che anche gli altri parlamentari della Sardegna e della Lombardia – prosegue -, sui cui territori ricadono le maggiori conseguenze sociali del disastro industriale di Air Italy, diano il loro contributo, sostenendo tale emendamento.

Inoltre, non è più sostenibile il silenzio dei Ministri Orlando, Giorgetti e Giovannini. Riconvochino i sindacati al tavolo di crisi ancora aperto nei rispettivi dicasteri”.

L’11 febbraio ricorre il secondo anniversario del blocco delle operazioni di Air Italy e dell’apertura della sua liquidazione. “Il Governo non può più far finta di ignorare il più grande licenziamento di massa del Paese – aggiunge Bardini – nel settore del trasporto aereo che risulta quello maggiormente danneggiato dalla crisi pandemica. Dia le risposte che le 1322 famiglie di Air Italy attendono da due anni”.