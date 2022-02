Al via i corsi gratuiti per gli operatori economici dell’Amp di Tavolara

I corsi dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Capo Coda Cavallo.

Il consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Capo Coda Cavallo ha pubblicato l’Avviso Pubblico che apre le iscrizioni per la partecipazione ai corsi di formazione gratuiti per gli operatori economici.

A seguito di un finanziamento ministeriale erogato dall’ex-dicastero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, sono stati attivati, in collaborazione con l’agenzia formativa SPS srl, cinque corsi di formazione.

I percorsi, della durata di 100 ore ciascuno (52 ore di lezione e 48 ore di contenuti didattici multimediali a disposizione dell’allievo), sono rivolti ai soggetti economici che operano all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo e a tutti coloro che lavorano, anche solo stagionalmente, per le stesse imprese. L’obiettivo dei percorsi è quello di arricchire il bagaglio professionale delle risorse umane impegnate in attività economico-turistiche nelle Amp, acquisendo e sviluppando conoscenze e competenze per rafforzare la capacità competitiva dell’impresa nella quale operano.

Tutte le informazioni e le modalità per l’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Consorzio di Gestione dell’Amp Tavolara Punta Coda Cavallo.