La denuncia di un residente a Olbia.

Quando scappa scappa. Ma forse così è un po’ troppo. La scena immortalata l’altro giorno da un residente in una traversa di via Vittorio Veneto a Olbia è al limite dell’inverosimile. Una persona si è abbassata i pantaloni e ha iniziato a fare i suoi bisogni accanto al marciapiede.

Una situazione assurda ed incomprensibile. Non solo perchè nelle vicinanze ci sono dei locali pubblici che avrebbero potuto servire allo scopo, ma perchè così è peggio di una Candid camera, che non fa ridere. Una scena di degrado a cui il quartiere, quello di San Simplicio, purtroppo non è nuova.

Basta ascoltare i residenti per sapere che questo non è un episodio isolato e che altri hanno scambiato le vie per il loro orinatoio. La persona in questione è stata immortalata, però, questa volta, mentre faceva qualcosa di più solido.

