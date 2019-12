Tre giorni di beneficenza.

Saranno tre giorni dedicati al volontariato ed alla beneficenza nell’associazione Casa Silvia, presso la sede in via Bazzoni Sircana a Olbia. La fiera inizierà domani mattina a partire dalle ore 9.

La fiera è finalizzata ai vari progetti e servizi che l’associazione offre sul territorio olbiese, per permettere a tutti di sostenere le attività di volontariato della stessa. Le volontarie, i volontarie gli amici con la creazione dei loro manufatti unici raccolgono fondi per le attività dell’associazione.

Idee regalo per Natale ma non solo, accessori per la casa, per i piccoli, dolci fatti in casa e tanto altro. Le volontarie hanno lavorato con maestria per mesi nella creazione di prodotti unici e introvabili sul mercato. Si troveranno per tanto solo pezzi unici, fatti a mano, frutto della fantasia di ogni volontaria che ha prestato il proprio servizio a questa iniziativa.

Si tratta di prodotti che in ogni caso, non sono rintracciabili nei classici mercatini rionali. La fiera sarà aperta da domani 6 dicembre sino a domenica 8, dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00. Inoltre, sabato 7 alle ore 16.30 è prevista la visita di Babbo Natale presso la sede che saluterà tutti i piccoli bambini e si fermerà per qualche foto.

L’associazione, guidata dalla neo presidente Mariangela Lorettu, conta oltre 100 soci e circa 45 volontari. Casa Silvia offre, da 22 anni, ad ammalati e parenti un sostegno importantissimo: oltre a dare assistenza psicologica, grazie ai volontari formati e agli psicologi, permette ai pazienti e ai loro parenti di avere un letto dove dormire quando vengono ad Olbia per curarsi. Un altro servizio molto importante è quello della prevenzione, infatti l’associazione offre visite per prevenire i tumori al seno e alla prostata.

