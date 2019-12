Protesta dei pastori, fissata la data per la prima udienza

Si deciderà sulla proroga delle indagini a carico dei pastori.

Si terrà il 7 gennaio 2020 la prima udienza per decidere sulla proroga delle indagini per le proteste dei pastori a Lula. Per alcuni pastori era già stata disposta l’archiviazione della indagini, ma ora si potrebbe aprire un nuovo capitolo.

In tutta la Sardegna sono circa 600 gli indagati per le manifestazioni contro il prezzo del latte. A Siniscola si terrà anche una raccolta fondi per aiutare economicamente i pastori a difendersi dalla accuse. L’evento si terrà sabato 7 in piazza Mercato.

(Visited 43 times, 43 visits today)