Nella frazione di Rudalza sorgerà un ecocentro.

L’ecocentro di Rudalza sorgerà sulla strada per Marinella, su 5000 metri di area. Il progetto costerà 600mila euro e l’area sarà sottoposta a bonifica. L’idea ha fatto storcere il naso all’opposizione in Consiglio comunale di Olbia, per via della localizzazione dell’impianto. Ad esprimere il suo dissenso, per le minoranze, è stato il consigliere del gruppo Misto Davide Bacciu.

“Idea buona, ma sbagliato farlo in un sito turistico – attacca il consigliere -. Il dubbio è che ci possa dell’inquinamento. Se andiamo a fare una passeggiata in zona industriale, dove c’è un ecocentro, possiamo ammirare la sporcizia nelle zone limitrofe. La spazzatura che esce dall’area è allucinante. Immaginiamo cosa potrebbe succedere in campagna e vicino alle spiagge”. “Abbiamo chiesto ai residenti se l’area andava bene e sono concordi – si è difeso il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. I cittadini vogliono strade libere dai rifiuti. Il comitato tra i tanti siti, ha deciso che quello è il migliore”

