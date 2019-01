L’incidente sulla strada statale 131.

L’asfalto bagnato dal nevischio e il freddo sono state le probabili cause dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, dopo le 17,30, sulla 131 dcn, in prossimità dello svincolo di San Teodoro. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, finendo la loro corsa contro il guardrail.

Immediati i soccorsi, tra cui gli uomini del 118 che hanno portato gli occupanti delle auto all’ospedale di Olbia per accertamenti. Tra loro c’era anche una bambina, ma nessuno ha riportato gravi traumi dall’impatto. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale, che avrà il compito di accertare eventuali responsabilità.

