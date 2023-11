Il 18 novembre si terrà la giornata mondiale della Colletta Alimentare a Olbia.

A Olbia e in Gallura si cercano volontari per la Giornata nazionale della Colletta Alimentare. Si terrà sabato 18 novembre e si invitano tutti, associazioni, volontari, singoli cittadini, studenti e insegnanti, a partecipare all’iniziativa.

Le modalità per aiutare chi è in difficoltà sono due: con un turno di volontariato (almeno due ore o più), donando la spesa con l’acquisto di confezioni di alimenti a lunga conservazione (conta il gesto, non la quantità), da scegliere come verdure o legumi in scatola, polpa, passata di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia.

Domenico Aiello, Responsabile del Banco Alimentare per la Gallura, sottolinea le profonde ragioni dell’iniziativa citando Papa Francesco, nel Messaggio per la VII Giornata Mondiale dei Poveri.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

“I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. […] Possa svilupparsi la solidarietà e sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di dedizione ai poveri. […] È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l’armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale.”

Daniele Derosas, responsabile e coordinatore della Colletta Alimentare di Olbia, lancia un appello a tutti coloro che desiderano coinvolgersi “abbiamo bisogno di tanti volontari per poter presidiare un numero adeguato di punti vendita, fra quelli delle sigle aderenti. Quest’anno la giornata (anticipata di una settimana rispetto le precedenti), ad Olbia cade nel decimo anniversario dell’alluvione del 2013. Sarebbe importante, per tutti, oltre i vari gesti commemorativi del triste evento, offrire un turno di volontariato e/o una spesa solidale per testimoniare contribuendo di persona a questo grande gesto di popolo.”

