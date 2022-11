Colletta alimentare 2022, l’appello del Papa e l’organizzazione a Olbia

Il 26 novembre a Olbia la Colletta alimentare

Sabato 26 novembre anche Olbia parteciperà alla 26esima edizione della Colletta alimentare. Il responsabile per la #Colletta22 a Olbia, Daniele Derosas, invita le associazioni, amici e amiche, e tutti i volontari – nuovi o veterani – a partecipare all’iniziativa. Nei prossimi giorni saranno resi noti i punti vendita aderenti alla Colletta. Lì si potranno donare alimenti non deperibili e confezionati (verdura, carne e tonno in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia). Ci sarà anche la possibilità di offrirsi come volontari per un turno di almeno due ore.

Per sensibilizzare gli olbiesi, gli organizzatori di affidano alle parole del Papa in occasione della quarta Giornata mondiale dei poveri. “Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! […] Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà – recita il messaggio di Papa Francesco -. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire. […] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. […] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa […]. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.”

Per segnalare la propria disponibilità a partecipare a Olbia alla 26esima Colletta alimentare basta mandare un messaggio Whatsapp ai numeri 331-6085145 (Daniele) o 347-9808044 (Filippo).

