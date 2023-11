“Tre giorni lunghi una vita”, un libro a dieci anni dall’alluvione di Olbia

“Tre giorni lunghi una vita” presentato il 18 novembre a Olbia

“Tre giorni lunghi una vita: dieci anni dall’alluvione in Sardegna del 2013”, il libro sarà presentato il 18 novembre 2023 alle 11 a Olbia. L’appuntamento con l’autore, il giornalista Giordano Contu, è nella sala parrocchiale della chiesa Sacra Famiglia, via Roma 50. L’evento si apre con i saluti del vescovo emerito di Tempio-Ampurias, Sebastiano Sanguinetti, e del vicario generale, don Andrea Raffatellu, parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Olbia. A seguire, la giornalista Stefania Costa dell’emittente Teleregione Live dialogherà con l’autore.

“Cleopatra è stata una regina della quale molto si è scritto, ancora di più si è immaginato. Il ciclone Cleopatra è stato invece molto reale, senza lasciare nessuno spazio all’immaginazione. Dieci anni dopo tutto ritorna alla memoria e nulla deve essere dimenticato”. Queste le parole che monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda (Ces) e vescovo di Nuoro e di Lanusei, usa nella prefazione del libro.

Il volume “Tre giorni lunghi una vita“, disponibile su internet sullo store di Amazon, raccoglie i contributi di vari autori: la prefazione del vescovo Mura; l’introduzione di Gian Piero Scanu; la postfazione del direttore dell’Ansa Luigi Contu; i racconti e le testimonianze dei giornalisti Luciano Piras, di Roberto Comparetti, di Mario Pirrigheddu e Valentina Contiero; chiude un’intervista con Anna Tilocca.

“Il libro commemora i 10 anni dal passaggio del ciclone Cleopatra in Sardegna, che ha provocato 19 vittime. Un’opera corale che raccoglie testimonianze, storie, gesti eroici, salvataggi, sciacalli e altri animali. L’impegno della Chiesa, delle Forze armate, del volontariato. Una riflessione sul dissesto idrogeologico e le responsabilità politiche e civili del disastro naturale. È una lotta per rialzarsi», si legge nella quarta di copertina. Il ricavato dalla vendita del libro andrà in beneficenza.

