Guardie turistiche, al pronto soccorso di Olbia nuovo presidio estivo

Al pronto soccorso di Olbia la decima guardia turistica in Gallura.

È stata attivata all’interno del pronto soccorso di Olbia una nuova sede per i servizi di continuità assistenziale a bassa intensità riservati a cittadini non residenti. Il presidio di assistenza sanitaria va ad aggiungersi ai nove già individuati nei giorni scorsi dalla Direzione della Asl Gallura nelle strutture delle Guardie Turistiche di Vignola, Isola Rossa, Santa Teresa di Gallura, Palau, Arzachena, Golfo Aranci, Porto San Paolo, San Teodoro e Budoni.

”Il progetto per dare respiro alle strutture di Pronto Soccorso prosegue – commenta il Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – e non appena si è aperta la possibilità d’implementare il servizio di continuità assistenziale abbiamo dato gambe a questa attività importantissima per la Gallura, portando da nove a dieci i presidi per i cittadini non residenti. L’azione per fronteggiare l’emergenza turistica va avanti, quindi, con il massimo sforzo: anche in un momento storico dove la mancanza di medici, soprattutto nel settore dell’emergenza-urgenza, è tangibile in tutto il sistema sanitario nazionale stiamo riuscendo a trovare le risorse umane per garantire i servizi”.

”I Pronto Soccorso sono stati potenziati con personale aggiuntivo e all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è attiva la Guardia Medica che può dare un supporto per la gestione dei codici bianchi e verdi – prosegue -. Sempre per questi ultimi in tutta la Gallura ci sono ad oggi dieci sedi di continuità assistenziale per i turisti. Sono servizi studiati per consentirci di resistere all’ondata turistica, per ridurre le attese nelle strutture sanitarie a beneficio di residenti e visitatori e per mettere tutto il personale nelle condizioni di lavorare meglio. Si stanno aprendo ulteriori possibilità per il potenziamento del servizio e nei prossimi giorni attiveremo altre sedi di continuità assistenziale sul territorio”.

Gli ambulatori sono aperti per dieci ore al giorno, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, nelle sedi delle Guardie Turistiche. Prevedono la presenza di medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale. Potranno essere erogate prestazioni sanitarie, certificazioni ed impegnative per visite, esami e farmaci. Le prestazioni avranno un costo di 20 euro. Sarà possibile richiedere anche visite domiciliari: la tariffa è pari a 35 euro. II servizio è destinato alla gestione di codici bianchi e verdi. Per le situazioni più critiche gli utenti possono rivolgersi al Numero Unico di Emergenza 112.

