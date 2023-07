Sardegna nella morsa del caldo, temperature oltre i 44: è allerta meteo

Caldo africano in Sardegna e l’allerta della protezione civile.

La Sardegna è nella morsa del caldo sempre più elevate. Per questo motivo la protezione civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse, a partire dalle ore 20 del 18 luglio e fino alle 20 del giorno 22 luglio 2023.

La preoccupazione non è soltanto legata alle temperature africane delle ore diurne, ma anche le minime. Oltre ai 44 gradi delle massime, si assisterà alla colonnina di mercurio di oltre 30 gradi per le temperature minime. Questa estate, infatti, è destinata a superare quella dello scorso anno per il caldo estremo di questo mese. La giornata di oggi e quella di domani, infatti, sarà insostenibile: in alcune zone si sono registrati picchi di 48 gradi.

