Red Valley Festival 2023, la squadra è completa: i nomi degli ultimi artisti

Ecco gli ultimi nomi del Red Valley festival 2023

Gli organizzatori svelano gli ultimi nomi che scalderanno le serate del Red Valley Festival 2023 a Olbia, aggiungendosi agli altri artisti protagonisti già in line-up. Da Lazza ai Black Eyed Peas, passando per Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Paul Kalkbrenner e tanti altri.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare ben 15 artisti di supporto, tra DJ e cantanti italiani emergenti, che completeranno la line-up del Red Valley Festival, quest’anno con oltre 40 artisti in quattro giorni sul palco dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Ecco i nuovi arrivi

Il 12 agosto sarà il gruppo di DJ e ballerini Mamacita ad inaugurare la prima serata della manifestazione, seguiti dall’esibizione del duo Il Pagante e dal DJ set di Damianito, fino a concludere il Day 1 con il DJ set in chiusura di Shablo.

Il 13 agosto spazio alla cantautrice bergamasca Chiamamifaro, oltre ai DJ set di Edmmaro, Merk & Kremont e Miles, che chiuderanno l’attesissima seconda serata del festival.

Ad aprire la serata del 14 agosto ci penseranno altre due tra le cantautrici emergenti più interessanti della scena, Angelina Mango e Gaia. Passando poi per l’esibizione del giovanissimo rapper Diss Gacha, fino ai DJ set di Andrea Damante, Damianito, Room9 e Rudeejay.

Infine, si aggiungono alla line-up esistente per gli show in apertura del 15 agosto i due DJs Botteghi e Damianito.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione, il cui Main Partner è Amazon Music, si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli ultimi abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

