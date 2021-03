Il programma per il quartiere San Simplicio e San Gregorio.

Il Comune di Olbia, ha stabilito, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) dell’Università degli studi di Sassari, di partecipare al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, volto alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie.

“Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale – spiega il sindaco Settimo Nizzi – a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile”.

L’Amministrazione comunale ha individuato a tal fine un preciso ambito di intervento compreso tra il quartiere San Simplicio e il quartiere San Gregorio ed intende elaborare una proposta progettuale in collaborazione con i cittadini.

“Abbiamo indetto una consultazione pubblica per la raccolta di idee, osservazioni e contributi partecipativi. Auspichiamo che possano pervenire nei nostri uffici entro venerdì 12 marzo, in modo da poterli includere nella documentazione relativa al bando che dovremo presentare entro la settimana prossima – precisa il primo cittadino – . Il forum resterà comunque aperto per accogliere le proposte che dovessero pervenire oltre tale data e le terremo in considerazione, in quanto rispondenti alle esigenze manifestate direttamente dai cittadini, per altri eventuali interventi sul territorio”.

L’iniziativa, dunque, è rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati ad intervenire e contribuire alla proposta di rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità dell’abitare del Comune di Olbia. Per partecipare è necessario prendere visione dei documenti dell’ambito d’intervento e del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani

I contributi possono essere trasmessi via e-mail all’indirizzo amarongiu@comune.olbia.ot.it ,oppure tramite PEC a comune.olbia@actaliscertymail.it. Per eventuali informazioni tecniche ci si può rivolgere al Settore Pianificazione e Gestione Territorio – Comune di Olbia, via Garibaldi 49 – e-mail: amarongiu@comune.olbia.ot.it – cell: 3341439031.

