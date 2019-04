Fiamme in via Cimabue.

E’ scoppiato un incendio a pochi metri dalle scuole di via Cimabue ad Olbia, dove c’è un campetto abbandonato in erba. L’allarme è scatto intorno alle 14.30. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Olbia.

I vigili del fuoco stanno domando le fiamme senza problemi. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Accertamenti in corso per chiarire le cause del rogo alimentato forse dal vento.





