Tamponamento in località Maricosu.

Due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente nella notte di domenica intorno alle ore 21 avvenuto nel bivio in zona Maricosu nei pressi di Cugnana.

Sul luogo sono accorsi i carabinieri e i barracelli del distaccamento di Porto Rotondo che hanno messo in sicurezza la zona e garantito la viabilità.

Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza in quanto i conducenti delle auto non hanno riportato ferite gravi.

