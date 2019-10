Il Rally Terra Sarda arriva a Tempio, i divieti e le modifiche alla viabilità

Le modifiche per il 4 e 5 ottobre.

Il Rally Terra Sarda arriva a Tempio Pausania il 4 e 5 ottobre. Per l’occasione il comune ha istituito dei divieti e delle modifiche alla viabilità.

Divieto transito e di sosta con rimozione dalle ore 14 del 4 ottobre fino alle ore 24 del 5 ottobre 2019 nella Stazione Vecchia – Corso Matteotti –Piazza Don Minzoni – PiazzaMazzini – Piazza Carmine – P.zza A. Moro

Divieto transito e sosta dalle ore 7 fino alle ore 24 del 5 ottobre 2019 nelle via Limbara (da via Angioy a via Stazione Vecchia) via Settembrini (da Via Angioy a Via Paluneddu)e Piazza Aldo Moro, consentendo esclusivamente il transitoper i veicoli che dovranno accedereall’impianto di carburante di via Settembrini, ai residenti del condominio “Bella Vista” purché dotati di posto auto interno allo stabile e veicoli della Tenenza della Guardia di Finanza perl’accesso alla via Mazzini dalla quale defluiranno in direzione di via Settembrini/Angioi;

I veicoli provenienti da Via Settembrini verso via Angioi, avranno l’obbligo di svoltare in direzione Via Paluneddu o Via Cattaneo;Sono esclusi dall’osservare le prescrizioni della presente ordinanza i veicoli partecipanti o di assistenza all’evento 8° Rally Terra Sarda;

Contestualmente nella giornata di Sabato 5 ottobre il mercatino settimanale che si tiene nella Via Angioi e Parco delle Rimembranze verrà spostato, per la sola giornata del 5 ottobre 2019, nel Viale della Fonte Nuova; L’efficacia della prescrizione sarà resa manifesta mediante apposizione di regolamentare segnaletica stradale da parte del Comando di Polizia Locale;

E’ facoltà degli agenti stradali sospendere la circolazione veicolare anche in orari diversi da quelli indicati qualora si verificassero situazioni di pericolo non contemplate nell’ordinanza.

La circolazione potrà essere ripristinata con anticipo rispetto agli orari sopra indicati qualora la manifestazione abbia termine prima del previsto e quando le condizioni del traffico siano tali da garantire la percorrenza nella totale sicurezza di marcia. I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno evidenziati mediante regolamentare segnaletica e posti in essere dal responsabile dell’unità operativa competente tramite il personale addetto;

Il programma.

Venerdì 4 ottobre.

ore 09-18.00 Distribuzione road book – Arzachena c/o Auditorium comunale

ore 09-19.30 Ricognizioni con vetture di serie

ore 19-20.30 Distribuzione targhe e numeri di gara – Tempio Pausania (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine)

ore 19-20.30 Verifiche sportive ante-gara per i concorrenti che effettuano lo Shakedown (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine – Tempio Pausania)

ore 19.30-21 Verifiche tecniche ante-gara per i concorrenti che effettuano lo shakedown (c/o Corso Matteotti – Tempio Pausania)

Sabato 5 ottobre.

ore 08-11.00 Distribuzione targhe e numeri di gara – Tempio Pausania (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine)

ore 08-11.00 Verifiche sportive ante-gara per tutti gli altri concorrenti (c/o ex Convento degli Scolopi, piazza del Carmine – Tempio Pausania)

ore 08.30-11.30 Verifiche tecniche ante-gara per tutti gli altri concorrenti (c/o Corso Matteotti, Tempio Pausania)

ore 08-11.00 Shakedown “Aggius” (c/o strada Loc. La Fraigata, Ponte Conca di Ciara, Comune di Aggius)

ore 14.30 Partenza 8° Rally Terra Sarda – Tempio Pausania, c/o Corso Matteotti

ore 14.59 PS 1 “Calangianus 1”

ore 15.23 PS 2 “Sant’Antonio di Gallura 1”

ore 15.59 Riordino 1 – Luras, via Tirso

ore 16.34 Parco assistenza – Tempio Pausania

ore 17.32 PS 3 “Calangianus 2”

ore 17.56 PS 4 “Sant’Antonio di Gallura 2”

ore 18.39 Arrivo 1ª tappa – Arzachena, piazza Risorgimento

ore 18.40 Riordino 2 IN – Arzachena, piazza Filigheddu

Domenica 6 ottobre.

ore 08.30 Riordino 2 OUT – Arzachena, piazza Filigheddu

ore 08.38 Parco assistenza – Arzachena, via Paolo Dettori

ore 09.42 PS 5 “Luogosanto-Aglientu 1”

ore 10.15 Riordino 3 – Luogosanto, piazza Duomo

ore 11.00 Parco assistenza – Arzachena, via Paolo Dettori

ore 11.46 PS 6 “Porto Cervo 1”

ore 12.52 PS 7 “Luogosanto-Aglientu 2”

ore 13.25 Riordino 4 – Luogosanto, piazza Duomo

ore 14.10 Parco assistenza – Arzachena, via Paolo Dettori

ore 14.56 PS 8 “Porto Cervo 2”

ore 16.02 PS 9 “Luogosanto-Aglientu 3”

ore 17.00 Arrivo e premiazione 8° Rally Terra Sarda – Arzachena, piazza Risorgimento

