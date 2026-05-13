Il tir finisce contro un balcone, l’insolito incidente a Olbia

Incidente per un tir a Olbia

In via Lombardia a Olbia si è verificato un incidente insolito con un mezzo pesante che ha urtato un balcone. Un tir stava attraversando via Lombardia, nel tratto tra via Barcellona e via Umbria quando la sua altezza ha creato problemi.

La motrice ha urtato un balcone all’altezza del numero civico 29. I detriti sono finiti per strada ed è stato necessario l’intervento della Polizia locale di Olbia e dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

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