Scontro tra auto a Olbia, due feriti nell’incidente

Due feriti nell’incidente a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato a Olbia, nel tratto di viale Italia in prossimità dell’intersezione con la bretella di uscita della strada provinciale 4M, dove si è registrato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto due persone che si trovavano a bordo dei mezzi coinvolti hanno riportato ferite. Si è necessario l’intervento dei soccorsi per prestare le prime cure sul posto e valutare un eventuale trasferimento in ospedale.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, con gli agenti della Polizia locale impegnati a ricostruire quanto avvenuto e a verificare le responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata, particolarmente frequentata in quel tratto urbano.

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