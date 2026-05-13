Nuovo supermercato a La Maddalena, apre il Tuday Conad

A La Maddalena un nuovo negozio Conad a Bassa Marina

A La Maddalena inaugura domani, 14 maggio, in via Amendola 15, il nuovo punto vendita di prossimità Tuday Conad.

“Il nuovo supermercato propone un assortimento completo e selezionato, con particolare attenzione ai freschi e freschissimi, ai prodotti ready-to-eat e alle specialità locali – spiegano da Conad -. Il reparto ortofrutta offre prodotti freschi e selezionati, mentre gastronomia, macelleria, panetteria e pasticceria sono presenti con formule takeaway. Pensate per rispondere alle esigenze di una clientela dinamica e moderna.

Grande attenzione è dedicata alla valorizzazione del territorio, con circa 200 referenze locali e prodotti “I Nostri Ori”, espressione delle eccellenze sarde. Completa l’offerta una selezione di vini regionali di pregio e un assortimento dedicato ai prodotti healthy, biologici, vegani e senza glutine, pensato per soddisfare le nuove e sempre più comuni esigenze alimentari dei consumatori”.

Dettagli e orari

“Situato nel centro storico della città, il nuovo Tuday Conad si sviluppa su una superficie di vendita di 160 mq, impiega 9 addetti e dispone di 2 casse tradizionali. Tra i servizi disponibili figurano il pagamento di bollettini, le ricariche telefoniche e, prossimamente, l’accettazione di buoni pasto e buoni celiachia.

Il supermercato è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7:30 alle 21:00“.

“L’apertura di questo nuovo punto vendita rappresenta per noi un importante investimento sul territorio e un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento della nostra presenza locale – dichiarano Gianni Fadda ed Emanuela Sanna, Soci Conad Nord Ovest – Offriamo un punto vendita moderno, con particolare attenzione alla qualità, alla valorizzazione dei prodotti locali e alla sostenibilità, garantendo un’esperienza funzionale e accogliente. Crediamo fortemente nel ruolo che un negozio può avere nella vita quotidiana della comunità in cui opera”.





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