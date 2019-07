L’incidente è avvenuto sulla statale 125 fuori Olbia.

Nuovo incidente, questo pomeriggio, dopo le 18,30, sulla strada statale 125, appena fuori Olbia, in prossimità del bivio per Porto Rotondo.

Stando alle prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate, per cause ancora al vaglio della polizia locale, arrivata sul posto. Non ci sarebbero feriti, ma sulla strada si stanno registrando alcuni rallentamenti.

