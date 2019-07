Il mega yacht è ormeggiato all’Isola Bianca.

Maestoso come pochi. Incantevole come una rarità. Ci eravamo ormai abituati a vederlo ormeggiato a Porto Cervo. Con quell’aurea surreale, quasi di un Gulliver tra i Lillipuziani. E, invece, come se si trattasse di un giocattolo che si può muovere facilmente tra le stanze di una casa, il mega yacht Dilbar è arrivato a Olbia.

Lo si può vedere attraccato al molo 9 dell’Isola Bianca. E lo spettacolo è di quelli che lascia sempre a bocca aperta. Lungo 156 metri, largo 23 a Porto Cervo ha attirato per giorni una folla di curiosi.

Ed è verosimile che la stessa cosa possa accadere a Olbia. Ricordiamo che il il Dilbar é considerato uno degli yacht più grandi del mondo ed é di proprietà del magnate russo Alisher Usmanov. Uno che ha di patrimonio 12,8 miliardi di dollari e per passione gioca (in senso metaforico, s’intende) con la squadra inglese Arsenal.

(Visited 1.036 times, 1.057 visits today)