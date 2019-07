Calcio, Serie C. L’Olbia Calcio si prepara alla nuova stagione

Iniziato il ritiro e presentate le nuove divise.

L’Olbia Calcio ha presentato presso l’aeroporto Costa Smeralda le nuove divise firmate Eye Sport per la stagione 2019/2020 di serie C.

La Eye Sport sarà lo sponsor tecnico della squadra per i prossimi tre anni. Per l’occasione, i modelli per una sera Francesco Pisano – maglia bianca, casalinga -, Riccardo Doratiotto – maglia nera, da trasferta -, Nunzio Lella – maglia rossa, terza maglia -, e Maarten van der Want – maglia arancione, da portiere -. Tutte le maglie hanno inserti e dettagli di colore turchese.

“Un’opportunità strategica che si lega alle ultime decisioni organizzative e logistiche prese dalla società – spiega il presidente Marino -. Il club vuole diventare un punto di riferimento in e per la Sardegna anche e soprattutto perché oggi l’Olbia è l’unica portabandiera dell’isola nel campionato di Serie C. Per questo motivo Eye, che ringrazio, rappresenta molto di più di un normale sponsor tecnico e sono sicuro che questo connubio darà ulteriore slancio al brand Sardegna fuori dai nostri confini“.

Nel frattempo, ieri la compagine olbiese ha iniziato gli allenamenti nel ritiro di Buddusò. La squadra si è ritrovata nei campi di allenamento alle ore 9 per il primo lavoro tattico stagionale improntato su esercizi di reparto. Nel pomeriggio, invece, dopo la benedizione di Don Angelo, giunto al campo con al seguito oltre 100 bambini della parrocchia che hanno incitato e intonato cori dagli spalti, il gruppo si è disimpegnato in una serie di giochi di posizione a cui ha fatto seguito una partitella a campo ridotto, decisa da una rete di Doratiotto. Concluso il lavoro con la palla, agli ordini del prof. Paniziutti è stato svolto un lavoro atletico di 40 minuti. Si è unito al gruppo anche il nuovo acquisto Nunzio Lella, proveniente dal Cagliari Calcio in prestito fino a fine stagione.

