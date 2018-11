Le date di accensione dei riscaldamenti.

L’inverno, quello vero, sta per arrivare e come ogni anno si ripresenta uno dei problemi più sentiti con il freddo: quello dei riscaldamenti negli istituti scolastici. Visto il brusco calo delle temperature il Comune di Olbia ha già iniziato ad accenderli in qualche scuola. Ma da lunedì 19 novembre l’accensione dei riscaldamenti nelle scuole sarà a pieno regime. Gli alunni potranno togliersi i giubbotti entrando nelle loro rispettive classi e gli verrà garantito il diritto a un apprendimento al ‘caldo’. La temperatura media dell’aria, nei diversi ambienti, non può superare i 20° C (+ 2° di tolleranza).

