Addio a Ivan Mulargia.

Un’altra storica figura della Meridiana/Air Italy se ne è andata. E’ scomparso, a soli 54 anni, a causa di un malore, Ivan Mulargia, dipendente della ex compagnia aerea da quando si chiamava Alisarda e attraversava gli anni d’oro.

Originario di La Maddalena, era una delle figure storiche dell’azienda, dove lavorava nella direzione delle operazioni di volo. Dopo aver conseguito il diploma al Nautico, nella sua città natale, ha trovato occupazione, negli anni novanta, nella compagnia.

Ivan amava lo sport e i motori, faceva anche l’istruttore nel poligono dell’associazione Casteddu Shooting Team. Chi lo conosceva, sia come collega che come amico, infatti, parla di lui come un uomo pieno di passioni, generoso e disponibile. Così lo ricordano i suoi parenti e i suoi amici, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.