Consegnati i lavori per tre chiese campestri della Galura.

Lavori di recupero e restauro per tre chiese campestri della Gallura. Venerdì 25 febbraio, alla presenza del vescovo della Diocesi Tempio – Ampurias Sebastiano Sanguinetti , dei funzionari dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, dei progettisti e dei rappresentanti delle imprese aggiudicatarie, sono stati sottoscritti tre nuovi contratti e consegnati i relativi lavori, tutti inerenti al restauro e al recupero di chiesette campestri tutti cofinanziati dalla diocesi e inseriti nella Programmazione Territoriale “La città dei Paesi della Gallura”.

Sant’Andrea di Luogosanto

Il primo è il recupero e restauro della Chiesa di Sant’Andrea nell’omonima località in comune di Luogosanto. Un edificio ad aula unica più sagrestia che ricalca le tipiche costruzioni sparse degli stazzi Galluresi. L’intervento, come da progetto redatto dall’architetto Paolo Bazzu è mirato a preservare l’esistenza del manufatto di proprietà della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, Diocesi di Tempio Ampurias, eliminando tra l’altro le aggiunte, talvolta deturpanti, realizzate negli anni.

L’obiettivo è rendere pienamente fruibile un bene storico-artistico che è patrimonio culturale collettivo, anche al fine di dare un impulso ad un processo di sfruttamento turistico del monumento stesso. L’appalto complessivo 120.000 euro è stato affidato alla ditta EDILINTERNATIONAL Srl di Aggius.

San Pacrazio di Aglientu

Il secondo è il recupero e restauro della chiesa di San Pancrazio nel Comune di Aglientu. L’intervento di recupero e restauro della Chiesa di San Pancrazio, sita nel comune di Aglientu a 420 metri sul livello del mare, si trova a circa 5 chilometri dal centro urbano in direzione di Tempio Pausania, in una località chiamata Monti Agliu. I lavori, sia sulla chiesa che sui fabbricati di pertinenza, riguarderanno principalmente il restauro delle coperture, il restauro delle pavimentazioni interne in cotto e il risanamento degli intonaci. Verranno inoltre sostituiti gli intonaci e rimosse ringhiere e inferriate. Altri importanti interventi riguarderanno il risanamento delle parti umide e il rifacimento degli impianti elettrici.

Con il restauro, a firma dell’Architetto Andrea Peru, si intende rendere pienamente fruibile la chiesa con i fabbricati e gli spazi annessi, al fine di valorizzare l’identità religiosa del complesso come luogo sacro legato al culto dei santi e promuovere quello più laico legato allo sviluppo del territorio.

I lavori, per un totale complessivo di 87 mila euro, sono stati affidati all’impresa edile Spano M.G. di Spano Massimo & C. S.a.s. di Tempio Pausania.

San Gavino di Viddalba

L’ultimo intervento è il recupero e restauro della chiesa di San Gavino di Petra Baina, nel comune di Viddalba. Il progetto a cura dell’architetto Mario Battino e del geometra Claudio Marras, mira al recupero filologico del luogo di culto, il quale mostra chiari ed evidenti i segni del degrado, divenuti sempre più marcati nel corso degli ultimi anni, con una serie di interventi finalizzati soprattutto a garantirne la fruizione in condizioni di sicurezza e salubrità.

Saranno eseguiti lavori di consolidamento statico-strutturale, risanamento igienico-conservativo degli intonaci, delle superfici pitturate e delle murature perimetrali, revisione generale e risanamento della copertura, oltre alla messa a norma dell’impianto elettrico. L’antico edificio, che attraverso l’eliminazione dei segni dei recenti interventi di manutenzione (invasivi e scorretti filologicamente) che ne hanno compromesso l’aspetto estetico non portando di contro benefici tangibili, oltre al ripristino della stabilità statico strutturale, riprenderà l’originale forma e funzione, riacquistando la valenza di bene storico-culturale, restituendolo alle attività di culto della Comunità di Viddalba. I lavori, per un totale di 180 mila euro, sono stati affidati all’impresa SA.GI.LE. s.r.l. con sede a Santa Maria Coghinas.