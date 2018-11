Just Eat, ordinare comodamente dal divano.

Just Eat è l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo. Just Eat è una sorta di intermediario, molto ben fatto, fra ristoranti e esercizi commerciali che prevedono la consegna a domicilio e clienti. Per evitare di sovraccaricare i clienti con una lista infinita di ristoranti, pizzerie e quant’altro, Just Eat propone i giusti esercizi commerciali in relazione alla località da cui parte la richiesta.

Il primo step infatti è di inserire l’indirizzo al quale si vuole far recapitare la merce acquistata. Una volta inserito, ecco che il portale mostra la sua vera faccia: dozzine di ristoranti, trattorie e pizzerie vengono catalogati in base alla loro categoria di appartenenza. Abbiamo quindi pizzerie, ristoranti cinesi, messicani, thai, greci, e chi più ne ha più ne metta. Tutto a portata di click.

Dall’Osservatorio di Just Eat emerge che a Olbia vince la pizza che dimostra ancora una grande crescita +1.400%, al secondo posto troviamo hamburger e al terzo la cucina italiana in generale. Possiamo anche pensare che Olbia si presti molto allo sviluppo di nuove attività di ristorazione anche per differenziare le tipologie di cucine che gli utenti richiedono più e che poi il digital food delivery può massimizzare e sviluppare grazie alle consegne a domicilio.

