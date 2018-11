I parcheggi sotterranei di piazza Mercato saranno riqualificati.

Novità sul fronte dei parcheggi sotterranei di Piazza Mercato. Oltre all’atteso restyling della piazza, è prevista anche l’apertura dei parcheggi sotterranei mai entrati in funzione. Questi ultimi verranno finalmente restaurati e aperti al traffico. Ad aggiudicarsi i lavori è la ditta Angius di Sassari, che lavorerà su un piano di riqualificazione che prevede una spesa complessiva di circa un milione di euro per il comune di Olbia.

Gli interventi. E’ prevista la riqualificazione dei parcheggi, con l’inserimento del senso unico alternato per consentire il passaggio delle auto. Quando quindici anni fa, è stato realizzato il piazzale sotterraneo, non è stato calcolato che il passaggio delle auto era troppo stretto per far passare due auto contemporaneamente. Per quanto riguarda la tettoia fatiscente, essa sarà sottoposta a un’operazione di restyling.

La piazza, mai stata esteticamente piacevole, in soli quindici anni di vita ha cominciato anche a manifestare segnali di degrado e abbandono. Negli ultimi anni la copertura della piazza si è arrugginita e le lastre di vetro del tetto spesso si frantumano, causando pericoli per l’incolumità dei passanti. Evidente è la mancanza di manutenzione del monumento, oltre ai numerosi problemi presenti all’origine in primis quello dei parcheggi mai entrati in funzione. In seguito, piazza Mercato, come una nave che affonda, ha trascinato con sé tutto il rione, costringendo molti commercianti ad abbassare le serrande e ad abbandonare il quartiere.

Ora l’amministrazione Nizzi intende restituire decoro alla piazza, dunque all’intera zona. Le vie coinvolte alla rinascita di piazza Mercato sono via Acquedotto, via Dettori, via Pisa, via Bari. I commercianti della zona, forse, torneranno a respirare.

