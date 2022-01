Convocata assemblea generale a Olbia.

Dopo la pioggia di lettere di licenziamento dei lavoratori Air Italy i sindacati del trasporto aereo convocano una nuova assemblea generale a Olbia. Gli ex dipendenti scenderanno in piazza, domani 5 gennaio, alle ore 10, all’aeroporto Costa Smeralda, nel parcheggio della palazzina.

Per i colleghi che non potranno presenziare ci sarà, inoltre, un collegamento in remoto per i colleghi non presenti

ad Olbia.