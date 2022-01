Nuovo picco di casi in Sardegna.

Nuovo picco di contagi in Sardegna. Nell’Isola si registrano oggi 1.239 ulteriori casi confermati di positività al covid, sulla base di 5.190 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18.342 tamponi. Stabile come ieri il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, ovvero 19 persone. Salgono quelli in area medica, sono 174, ovvero 26 in più di ieri, mentre 11.125 sono i casi di isolamento domiciliare, 812 in più di ieri.

Si registrano 4 decessi: un uomo di 78 anni e una donna di 86, entrambi residenti nella provincia di Oristano; una donna di 71 anni, residente nella provincia di Nuoro, e una donna di 78, residente in provincia di Sassari.