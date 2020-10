I lavori sul lungomare di Olbia.

I lavori del lungomare non finiscono più, con i connessi problemi alla viabilità di Olbia e le ripercussioni sulle attività commerciale. Dal 3 giugno, infatti, nel cantiere lavorerebbero meno di 5 operai. A denunciarlo è la consigliera del gruppo misto Maria Teresa Piccinnu, che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Olbia.

“I lavori sono iniziati da un anno e mezzo e ripresi con un numero esiguo di dipendenti – denuncia Piccinnu -. Le attività di somministrazione, come i bar, non sono più raggiungibili da via Regina Elena e sul lungomare e sono fortemente penalizzate”.

L’interrogazione chiede al sindaco di Olbia Settimo Nizzi di sollecitare l’impresa a rispettare i termini dell’appalto mettendo in campo almeno 20 lavoratori. Inoltre, esorta la convocazione della Commissione urbanistica, con un unico punto all’ordine del giorno, ovvero il ripristino degli accessi alle vie sul mare.

