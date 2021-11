I lavori a Olbia.

Proseguono senza sosta i lavori per il nuovo lungomare. Ora il cantiere si sposta in via Principe Umberto, dove saranno rifatti i marciapiedi e rimossi i lastroni di granito.

I lavori cominceranno lunedì 15 novembre e prevedono dei cambiamenti che permetteranno di cambiare il volto anche di via Principe Umberto, rifatta poco più di dieci anni fa con una pavimentazione che, ormai si è logorata. “Era granito cinese e sarà rimosso – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -, mentre le parti della piazza fatta con i basoli antichi resteranno lì”.

Novità anche per quanto riguarda via Genova, dove i lavori si concluderanno entro Natale. Via i lastroni di granito, al posto loro un asfalto fonoassorbente. “Il granito antico sarà conservatoper realizzare una piazza in futuro – spiega -, per ridurre la rumorosità nel porto abbiamo partecipato a un bando di 250mila euro per realizzare un mento stradale speciale e lo abbiamo vinto”.

Con i lavori per la fine del lungomare cambierà anche il volto di via Genova, con una strada più stretta per dare più spazio ai pedoni. “Il marciapiede sul lato destro sarà allargato – afferma – e verranno messi a dimora i san pietrini e poi gli alberi. Ci saranno anche i parcheggi per le attività commerciali e saranno a spina di pesce. La restrizione della strada permetterà alle auto di camminare piano, anche perché faremo dei dossi, come è accaduto sulla piazza Crispi”.