Le luminarie di Natale arrivano nel centro di Olbia: l’ordinanza

Al centro di Olbia arrivano le luminarie di Natale.

Dopo il montaggio delle luminarie nelle vie principali periferiche di Olbia, ora tocca al centro storico. Nei giorni scorsi l’illuminazione natalizia è stata installata in viale Aldo Moro, per poi passare alle altre vie periferiche della città.

Dal 20 al 1 dicembre arriveranno in via Principe Umberto, corso Umberto, via Regina Elena, via Acquedotto, via Porto Romano, via Sassari, via De Filippi. Per consentire di poter svolgere i lavori di installazione delle luminarie, è stata firmata un’ordinanza che impone il senso unico alternato nelle vie a doppio senso e istituisce i cartelli di segnaletica. Inoltre, in alcuni tratti sarà apposto il divieto di sosta. Con le luminarie tornano anche i grandi alberi in centro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui