Apre il terzo McDonald’s di Olbia ed è già preso d’assalto

Apre il McDonald’s di Olbia.

Apre il nuovo McDonald’s di Olbia. Sorge nella nuova area commerciale tra via Nicosia e viale Aldo Moro il nuovo fast food, il terzo in città. Compreso di un McDrive, che a Olbia è il secondo dopo quello di via Indonesia, area per bambini e tanti posti a sedere all’esterno.

Oggi il ristorante della catena statunitense apre i battenti e all’interno è già preso d’assalto da decine di famiglie. Qualche settimana fa aveva inaugurato il nuovo Eurospin, dopo il trasloco dall’adiacente zona commerciale Basa. Ora, mancano altri due negozi, i cui lavori sono in corso, uno dei quali è Acqua&Sapone. Accanto al nuovo polo commerciale, in via Nicosia stanno sorgendo anche nuove abitazioni.