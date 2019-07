Il menù proposto al ristorante On Top di Porto Rotondo.

Porto Rotondo On Top, il temporary restaurant & lounge bar che per tutta l’estate è allestito nello Yatch Club di Porto Rotondo, ha in programma per sabato 6 luglio una cena speciale.

Un menù ispirato alle colonne sonore di Ennio Morricone, ideato per la serata dallo chef Federico Beretta del ristorante Feel di Como e raccontato dalle splendide voci liriche del Trio Aria sulle note celestiali delle musiche del maestro.

Si inizia alle ore 20.30 con un aperitivo sulla terrazza dello Yatch Club, dalla quale si può godere del tramonto con vista sul Porto, per continuare la serata al ristorante con il percorso gastronomico/musicale.

Lo chef Federico Beretta, ospite del ristorante per tutta la settimana, ha ideato un menù con chiari riferimenti alle musiche dei film di Morricone. L’Antipasto proviene dal film Mission del 1986, ambientato alle cascate dell’Iguazù, il primo è un chiaro riferimento a C’era una volta in America e al protagonista, Noodles, il secondo è una scena di C’era una volta il West e il dolce, che riprende la canzone Tema d’Amore del finale di Nuovo Cinema Paradiso.

“Sono molto entusiasta di questa nuova sinergia tra lo Yacht Club Porto Rotondo e NewBlend – afferma Roberto Azzi, presidente dello Yacht Club Porto Rotondo -. Per la prima volta lo Yacht Club ha deciso di rilanciarsi con una operazione a tutto tondo che ha il suo cuore nel piccolo Borgo”.

Il progetto On Top nasce da un’idea dell’agenzia NewBlend, che ha inaugurato questo innovativo concept di ristorazione già nell’estate del 2018 a Milano, organizzando un temporary restaurant sulla terrazza di Piazza San Fedele. Un’esperienza mozzafiato e a tutto tondo, per panorama, location, cucina d’eccellenza e beverage.

Turisti e abitanti di Porto Rotondo sono i benvenuti allo Yacht Club per provare di persona il fascino di far parte di una prestigiosa associazione, la cui sede si presta ad accogliere perfettamente questo nuovo concept: al piano terra su una veranda coperta si estende il ristorante della Clubhouse, nel quale gli ospiti ceneranno affacciandosi sugli yacht ormeggiati nella Marina di Porto Rotondo, in un’atmosfera suggestiva. Al piano superiore, oltre a un’ampia area relax, la meravigliosa terrazza che diventa la location ideale per un aperitivo al tramonto con vista sul Porto.

