L’evento a Poltu Quadu a Olbia.

Sabato 21 gennaio, dalle 08:30 alle 13:30, presso il community hub di via Perugia, 3, a Poltu Quadu, si svolgerà l’appuntamento mensile con il mercato contadino. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Slow Food Youth Network Sardegna e Slow Food Gallura.

Si tratta di un’occasione per gli abitanti del quartiere e non solo di entrare in contatto con imprese agricole del territorio che offrono prodotti di qualità a kilometro zero. Il mercato fa parte delle attività che il community hub porta avanti per sensibilizzare la popolazione verso una alimentazione sana, di qualità e di prossimità.

All’appuntamento di gennaio parteciperanno diversi produttori di Olbia e di altre località della Sardegna che propongono prodotti lavorati con attenzione e nel rispetto dell’ambiente. Tra questi, l’azienda agricola Apistela di Monti, guidata da due giovani apicoltrici, Maria Laura Torru e Maria Stefania Pinna che con il loro miele di lavanda selvatica hanno recentemente vinto il prestigioso premio “Una goccia d’oro”.

La mattinata sarà arricchita da un interessante laboratorio di degustazione degli oli di oliva tenuto da Angelo Crasta, presidente della Cooperativa dell’oleificio Gallura di Berchidda. La partecipazione al laboratorio è gratuita. Chi fosse interessato a partecipare come espositore può contattare il community hub di Poltu Quadu al numero 345 999 0314 o scrivere una e-mail a info@olbiacommunityhub.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui