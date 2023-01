Olbia si prepara a celebrare la “Giornata della Memoria”, ecco gli eventi

Gli eventi della Giornata della Memoria a Olbia.

La giornata della memoria, in collaborazione con l’associazione “Amici della biblioteca”, il Comune di Olbia organizza, martedì 24 gennaio, un incontro con Emanuele Fiano, autore del libro “Il profumo di mio padre”. Il testo racconta la storia di una famiglia segnata dalla tragedia degli scomparsi e dal dolore provocato dal ricordo dei vivi; è il tentativo di un passaggio di consegne di una memoria preziosa e indimenticabile.

Nello stesso tempo, trasmette un messaggio straordinariamente educativo per le generazioni future, offre una riflessione attualissima sul male e gli errori del passato, ed è uno strumento utile per affrontare il tema “dei figli della shoah”, cresciuti in un mondo familiare nel quale la quotidianità esprimeva la violenza e la sofferenza conseguenti agli orrori della guerra.

“Quest’anno onoriamo il giorno della memoria attraverso i racconti di Fiano, coinvolgendo i ragazzi delle scuole al mattino e a tutta la popolazione il pomeriggio. – afferma l’assessora alla cultura Sabrina Serra – Speriamo che le parole e le immagini, che ricordano gli orrori di quel periodo storico, tocchino tutti nel profondo ed aiutino a costruire un futuro di giustizia e pace”.

Alle 10.30, dunque, presso il museo archeologico, si terrà un dialogo-riflessione con l’autore dedicato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado e guidato dal professore Gianni Muzzu. Nel pomeriggio, alle 17, presso la biblioteca civica simpliciana si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Sarà Marco Bittau, giornalista e responsabile della redazione di Olbia de La nuova Sardegna, a dialogare con l’autore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui