I lavori nell’ansa sud di Olbia.

Cominciano i lavori che cambieranno il volto del Teatro Michelucci a Olbia e permetteranno finalmente di metterlo in funzione. A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi, che ha annunciato dei finanziamenti per il recupero della struttura e delle aree della cosiddetta Ansa Sud.

Il Comune di Olbia ha ottenuto, inoltre, 1 milione e 300 mila euro per la sistemazione della parte esterna della struttura. Presto anche i lavori di riqualificazione nell’area Mogadiscio. “Ci sono i progetti esecutivi – dichiara il primo cittadino – alcune parti sono andate già in appalto come quella che riguarda il teatro e la parte subito dopo la vecchia spiaggia fino a Poltu Cuadu, abbiamo i 2 milioni di euro e diventerà un bellissimo quartiere”.