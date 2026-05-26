A Olbia 5 milioni per cultura e inclusione: incontro al MUSMAT

Il MUSMAT centro nevralgico della progettazione sociale di Olbia.

Tre nuove co-progettazioni per il futuro di Olbia. Venerdì 29 maggio, dalle 14:30, il MUSMAT ospiterà un importante incontro rivolto al mondo del volontariato e del Terzo Settore. Al centro dell’appuntamento, la presentazione delle tre linee di azione pronte a partire nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Teatro, Archeologia e inclusione.

La piena operatività del Teatro Michelucci, la costituzione del Laboratorio Nazionale di Archeologia Subacquea, l’adeguamento della rete sentieristica della Città di Olbia per renderla accessibile alle persone con disabilità. Soprattutto le azioni di inclusione, innovazione sociale, promozione della cultura e del turismo che verranno realizzate. Se ne parlerà il 29 maggio 2026 dalle ore 14:30 presso il MUSMAT in via Roma 49 a Olbia nel corso di un incontro promosso dall’amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative previste dal finanziamento PN Metro Plus Città Medie e Sud 2021-2027.

L’incontro.

Particolare attenzione verrà dedicata a presentare le azioni immateriali che il Comune di Olbia gestirà attraverso la co-progettazione secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore. Si tratterà di tre co-progettazioni con gli Enti del Terzo Settore che verranno avviate entro luglio 2026, per un valore complessivo di quasi 5 milioni, finalizzate alla realizzazione delle azioni previste dalle schede progetto:

“Olbia Città di Cultura e Inclusione Sociale Attiva – Design for All: Olbia città accessibile”; “Olbia Città di Cultura e Inclusione Sociale Attiva – Olbia Città Teatro” e “Olbia Città di Cultura e Inclusione Sociale Attiva – Archè Olbia for All”.



L’incontro sarà articolato in due momenti principali: una sessione plenaria durante la quale l’Amministrazione comunale e i Partner istituzionali presenteranno tutte e tre le attività di co-progettazione previste, per fornire il quadro d’insieme e descrivere le interrelazioni fra le tre iniziative. Al termine di questa fase è prevista una sessione di domande e risposte.

Inoltre una sessione laboratoriale, con tre tavoli di lavoro dedicati alle tre attività di co-progettazione, per entrare nei dettagli delle singole iniziative, evidenziare eventuali aree di criticità per la partecipazione degli ETS al fine di superarle e approfondirne le specifiche finalità. Per partecipare è necessaria la registrazione attraverso il form online.

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