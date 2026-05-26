A Olbia arriva il veliero da crociera più grande del mondo

Il Sea Cloud Spirit arriva a Olbia.

Olbia ha accolto oggi il Sea Cloud Spirit, il veliero da crociera più grande al mondo, lungo ben 138 metri e dotato di tre alberi a vele quadre. L’arrivo di questo gigante del mare della compagnia Sea Cloud Cruises segue i recenti scali di altre prestigiose imbarcazioni come Le Dumont-d’Urville, Nautica e Belle des Oceans, confermando il porto dell’Isola Bianca come meta d’elezione per il turismo nautico d’élite.

Arrivano altri americani in città.

Il veliero ospita 107 passeggeri statunitensi legati a Kalos Golf, un tour operator di lusso della Carolina del Nord che unisce crociere esclusive e campi da golf di massimo livello. La tappa in Sardegna, che include una giornata di gioco al Pevero Golf Club, fa parte della “Riviera Golf Cruise”, un itinerario a cinque stelle di dieci giorni dal valore di circa 10.000 dollari a persona. Questo viaggio esclusivo è partito il 17 maggio da Nizza e, prima di toccare la Costa Smeralda, ha già fatto tappa in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, a Monte Carlo, alle Cinque Terre e a Bonifacio in Corsica, per poi concludersi a Roma dopo lo sbarco a Civitavecchia.

In occasione dell’approdo, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Domenico Bagalà, ha accolto il comandante della nave, Vukota Stojanovic, per il tradizionale scambio di crest. Bagalà ha sottolineato l’importanza strategica del crocierismo extralusso, descrivendolo come un settore in forte crescita, composto da navi boutique e da una clientela molto esigente alla ricerca di esperienze uniche. Secondo il presidente, questo target si sposa perfettamente con le eccellenze del territorio sardo e, pur continuando a gestire il traffico delle grandi navi, rappresenta una risorsa preziosa da stimolare e coltivare per farla diventare una costante economica per tutta l’isola.

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