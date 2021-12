Gli eventi del Natale a Olbia.

Un Natale ricco di eventi a Olbia, anche senza il tradizionale concertone di fine anno. A comunicarlo è il sindaco di Settimo Nizzi, assieme alla sua giunta.

Laboratori e manifestazioni per i più piccoli, con la casa di Babbo Natale che si sposta in piazza Regina Margherita. Non mancheranno nemmeno gli eventi sportivi nelle festività di Olbia. “La casa di Babbo Natale sarà un igloo e ci sarà anche il coro gospel – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -. Ormai è ultimata la pista da ghiaccio ed entrerà in funzione domani. Stiamo cercando di rendere la vita più facile, perché quando il Natale è triste aumenta la tristezza nelle famiglie”.

La vicesindaca e assessora alla Cultura Sabrina Serra è entrata nel dettaglio per quanto riguarda la serie di eventi che si susseguirà fino all’8 gennaio. “Quest’anno c’è una novità sugli eventi, saranno educativi – spiega – e coinvolgeranno i nostri ragazzi e bambini delle scuole per dei laboratori, seguiti dall’associazione Sa Janas in piazza Regina Margherita nella casa di Babbo Natale, poiché non si può fare al refettorio. I bambini potranno consegnare la letterina, ma durante la mattina potranno fare i laboratori didattici con le scuole. I bambini delle medie, invece, saranno coinvolti in un evento su una barca di Babbo Natale sul lungomare. Abbiamo voluto dare a questi ragazzi dei punti di riferimento positivi per poter vivere la città con le famiglie”.

Per i più grandi concerti nelle parrocchie. “Per un pubblico più adulto – prosegue Serra – i sacerdoti hanno messo a disposizione le loro chiese per svolgere dei concerti gospel dopo le sante messe. Si svolgeranno nella basilica di San Simplicio, a San Michele Arcangelo, San Paolo e Le Salette”.

Torna il torneo Selis, che giunge alla 24esima edizione, con una serie di eventi sportivi che si terranno al Caocci e al Bruno Nespoli. “Anche quest’anno saranno delle festività limitate rispetto a quelle degli altri anni, dobbiamo stare molto attenti e continuare a mantenere l’attenzione necessaria – afferma Nizzi -. Continuare a sostenere che i nostri concittadini devono stare attenti, mantenere la mascherina e lavarsi le mani. Tutte cose che diciamo da tempo, soprattutto per quanto riguarda i bambini”.